Instituto Paraná divulga intenção de votos para Senado e governo na Bahia

Foi divulgado nesta terça-feira, 29, pelo Instituto Paraná Pesquisa, os resultados da nova pesquisa de intenção de voto dos baianos para governador da Bahia e para as vagas no Senado no pleito de outubro.

De acordo com o levantamento, sem a presença de ACM Neto (DEM), que em abril afirmou que o “seu coração o impedia de deixar a prefeitura”, os números mostram que sem o seu principal adversário nas urnas, o atual governador Rui Costa (PT) seria eleito no primeiro turno das eleições, com 58,8% das intenções de voto.

Para a senadora Lídice da Mata (PSB), esses números não trazem surpresa para ninguém, já que, segundo ela, esse é o reconhecimento dos baianos aos serviços prestados por Rui. "Quem acompanha o trabalho do governador Rui Costa sabe que essa é a tendência real, com ACM Neto ou sem ACM Neto, o governador é o favorito para o governo”, afirmou.

Sem Neto, o pré-candidato da oposição, é o ex-prefeito de Feira de Santana, José Ronaldo (DEM), que aparece com 9,5%. Apesar de ainda não ser um resultado expressivo, o deputado federal Jutahy Magalhães (PSDB) afirmou que as eleições para governador ainda não estão decididas e o nome de Ronaldo seria o mais forte da oposição para a disputa.

“A candidatura de Zé Ronaldo ainda não é conhecida pela população, tenho certeza que ele vai crescer e vai ser uma candidatura mais competitiva. Essa campanha não está decidida para o governo. Por conta disso, acredito que teremos dois turnos, entre José Ronaldo e Rui Costa”, disse.

Ainda aparecem na pesquisa o ex-prefeito de Salvador, João Henrique (PRTB), com 5,8%; Marcos Mendes (PSOL), com 1,8%; e o ex-ministro João Santana (MDB), com 1,3%.

Senado

O instituto também considerou as preferências do eleitorado baiano para o Senado. Já confirmado como candidato na chapa de Rui, o ex-governador Jaques Wagner (PT) lidera o levantamento. O petista aparece com 47,2% das intenções de voto na pesquisa.

Ainda no levantamento, o deputado Jutahy Júnior (PSDB) aparece como segundo colocado, com 22,9% das intenções de votos. De acordo com o parlamentar, esse é o reconhecimento de uma candidatura que segue no rumo certo.

“Fiquei muito satisfeito com o resultado, pois demonstra que estamos no rumo certo e mostra que sou um candidato competitivo com chances reais de vitória. Além disso, tenho absoluta convicção que tenho espaço para crescer, já que tenho um fator determinante, que é o apoio do prefeito ACM Neto. E isso é totalmente desconhecido por boa parte da população, além de uma aliança com José Ronaldo, que também vai me ajudar a crescer no interior do Estado”, opinou o deputado.

Na terceira posição, segue o deputado estadual Ângelo Coronel (PSD) – concorrente de Lídice na chapa do governo. Na sequência, estão Hamilton Assis (PSOL), com 7,3%; Celsinho Cotrim (Prona), com 6,2%; e Ireuda Silva (PRB), com 5,5%, que junto com Juthay deve ocupar a vaga ao Senado na chapa de José Ronaldo.

Assim como na última pesquisa divulgada pelo instituto, o nome da senadora Lídice da Mata (PSB) não figurou entre os postulantes. Questionada sobre a ausência de seu nome, a senadora diz não saber o motivo.

Porém, Lídice ressaltou que no levantamento P&A/ Bahia Notícia, divulgada na última segunda-feira, 28, seu nome é um dos mais lembrados pelo eleitor baiano. “Eu penso que este é o reconhecimento da Bahia, o governador Jaques Wagner marcou muito a Bahia, pois foi ele que abriu o processo de renovação política no Estado e, no meu caso, também acredito que é o reconhecimento de um mandato que honrou os compromissos do povo baiano e dos trabalhadores brasileiros”, garantiu.

Sobre a confirmação do seu nome da chapa do governador, a socialista afirmou que não cabe a ela decidir e que espera uma decisão de Rui Costa. “Quem dará a solução para esse processo é o governador e aqueles que estão pleiteando o meu lugar”, explicou.

adblock ativo