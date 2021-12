Índio da Costa joga capoeira no Mercado Modelo

SALVADOR - Em campanha nesta quinta, 14, em Salvador, o candidato a vice-presidência de José Serra (PSDB) na coligação O Brasil Pode Mais, Índio da Costa (DEM), chegou a jogar capoeira para mostrar identificação com a cultura baiana. Ele reforçou as promessas de apelo popular de olho no eleitorado baiano.

No corpo a corpo com os eleitores no bairro de Pernambués e no Mercado Modelo, cartão postal da cidade, o candidato deu ênfase a propostas como a expansão dos beneficiados e a concessão de 13º para o bolsa-família, o aumento do salário mínimo para R$ 600 e o aumento de 10% para aposentados e pensionistas.

“É um compromisso nosso, já fizemos contas e sabemos que é possível”, garantiu o candidato. Caso sejam cumpridas, estas propostas vão representar um impacto de cerca de R$ 300 bilhões nos caixa da União, valor que não está previsto para o orçamento de 2011.





