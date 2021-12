Implosão da Fonte Nova é tema de candidatos ao governo na TV

Larissa Oliveira, do A TARDE On Line

Os aspirantes ao Palácio de Ondina exploraram a implosão da Fonte Nova na propaganda eleitoral veiculada nesta segunda-feira, 30. Enquanto o governador candidato à reeleição pelo PT, Jaques Wagner, explorou as benesses da construção da Arena Fonte Nova para a Bahia com a Copa do Mundo de 2014, os candidatos Marcos Mendes (PSOL) e Paulo Souto (DEM) teceram críticas consideram a implosão como uma agressão ao patrimônio histórico.

Wagner ainda procurou explorar ações positivas do governo na área da saúde, como a inauguração do Hospital da Criança em Feira de Santana e o Hospital do Subúrbio, em Salvador. Para ampliar o que “vem mudando”, Wagner prometeu criar 400 novos postos de saúde da família, três novos hospitais e novas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs).

Candidato do PMDB, Geddel Vieira Lima também explorou o tema saúde e apontou ineficiências do governo Wagner. Foi mostrado um vídeo da da campanha de 2006 em que o governador critica a necessidade de moradores do interior buscarem atendimento em outros estados. Em seguida, moradores de cidades como Pedro Alexandre e Paripiranga afirmaram que a situação continua a mesma. Geddel propôs, entre outras medidas, um novo plano de cargos e salários para os profissionais de saúde.

Depois de Lula pedir votos para Jaques Wagner em comício, Paulo Souto não apresentou propostas ou projetos implantados enquanto governador no programa desta segunda. O candidato do DEM preferiu “conversar diretamente” com a população para explicar a “confusão” que existe nesta campanha em que o crescimento do Brasil vem sendo comparado com o crescimento da Bahia. Souto enfatizou que a Bahia só cresce em comparação a outros estados na propaganda do governo, classificada por ele como enganosa.

