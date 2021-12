Impasse com PT faz Dilma adiar divulgação de programa

A presidente Dilma Rousseff decidiu suspender a divulgação do seu programa de governo por conta de impasse com alas do PT. De acordo com o jornal Folha de S. Paulo, o Palácio do Planalto é contrário a algumas propostas defendidas pelos petistas. A discussão é sobre a redução da jornada de trabalho, fim do fator previdenciário e revisão da Lei de Anistia.

O governo tem objeções em relação a esses pontos do programa defendido por uma ala do PT. De acordo com a Folha, ao saber das propostas para trabalho e emprego, Dilma solicitou o adiamento da divulgação do programa.

Em julho, os petistas registraram um esboço do programa no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Desde então, Dilma diz que não divulgaria seu programa de governo, já que os eleitores teriam acesso as suas propostas por meio das propagandas na televisão e internet. Enquanto isso, a presidente tem lançado "pílulas" de seu programa em eventos temáticos.

adblock ativo