Ibope/TV Globo:Aécio e Dilma continuam em empate técnico

Pesquisa Ibope para presidente da República encomendada pela Rede Globo e divulgada nesta quarta-feira mostra que o quadro se manteve inalterado em relação à última pesquisa, divulgada na quinta-feira (9). Aécio Neves (PSDB) se mantém em 51% dos votos válidos e Dilma Rousseff (PT) em 49%.

Considerando os votos totais, Aécio oscilou de 46% para 45% e Dilma, de 44% para 43%. Os brancos ou nulos passaram de 6% para 7% e os indecisos, de 4% para 5%. Foram entrevistados 3.010 eleitores entre os dias 12 e 14 de outubro. A margem de erro da pesquisa é de dois pontos porcentuais, para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-01097/014.

Os resultados da pesquisa coincidiram com os dados do levantamento do Datafolha também divulgado hoje, tanto com relação aos votos válidos como aos votos totais, a exemplo do que aconteceu na última divulgação de ambos institutos, no dia 9.

