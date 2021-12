Ibope/CNI: Dilma tem 39%, Marina (31%) e Aécio (15%)

Pesquisa Ibope divulgada nesta sexta-feira, 12, mostra ampliação da vantagem da presidente Dilma Rousseff, candidata à reeleição pelo PT, diante de sua principal adversária, Marina Silva (PSB). Dilma oscilou de 37% para 39% e Marina foi de 33% para 31%; dessa forma, as duas saíram da situação de empate técnico. O candidato do PSDB, Aécio Neves, manteve os 15% pontuados na semana passada.

Pastor Everaldo (PSC) tem 1% dos votos, também o mesmo índice alcançado na última sondagem. Os outros candidatos, somados, têm 1%, ante 2% no levantamento anterior. Brancos e nulos são 8%, ante 7% na sondagem anterior, e indecisos somaram 5%.

Na pesquisa espontânea, em que não são apresentados os nomes dos candidatos, Dilma aparece com 35% das intenções de voto, seguida de Marina, com 23%, e de Aécio, com 12%. Outros somam 1%, brancos e nulos são 11% e não sabem ou não responderam somam 19%.

A pesquisa Ibope contratada pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) entrevistou 2.002 eleitores em 144 municípios de todo o País entre os dias 5 e 8 de setembro. A margem de erro máxima é de dois pontos porcentuais para mais ou para menos, em um nível de confiança estimado de 95%. Ou seja, se fossem feitas 100 pesquisas idênticas a esta, 95 deveriam apresentar resultados dentro da margem de erro. A pesquisa foi registrada na Justiça eleitoral com o número BR-00593/2014. O último levantamento Ibope, da semana passada, foi encomendado pelo Estado e pela Rede Globo.

