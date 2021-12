Ibope/BA: Rui Costa (PT) 60%; José Ronaldo (DEM), 7%, e João Henrique (PRTB), 2%

O atual governador da Bahia, Rui Costa, ampliou a dianteira na disputa pela reeleição no estado, segundo a mais nova pesquisa do Ibope, divulgada nesta terça-feira, 18.

De acordo com o levantamento, Rui chegou a 60% das preferências, dez pontos porcentuais a mais do que tinha no levantamento realizado em 22 de agosto. Com isso, o candidato seria reeleito já no primeiro turno do pleito, no dia 7 de outubro.

Em segundo lugar, vem José Ronaldo (DEM), que oscilou de 8% para 7%. João Henrique (PRTB) também teve variação nominal negativa, passando de 3% para 2%

Brancos e nulos caíram de 22% para 17%. Indecisos passaram de 12% para 10%. Marcos Mendes (PSOL), Célia Sacramento (Rede), João Santana (MDB) e Orlando Andrade (PCO) registraram todos 1% das intenções.

Rejeição

Com relação ao índice de rejeição, João Henrique (PRTB) lidera com 33%, seguido por José Ronaldo (DEM) com 24%, João Santana (MDB) com 21%, Célia Sacramento (Rede), 20%, Marcos Mendes (PSOL), 18%, Orlando Andrade (PCO) com 15% e Rui Costa (PT), 13%. Ainda conforme o levantamento, 9% não rejeitaram ninguém e 22% do eleitorado não soube ou quis responder.

A pesquisa foi encomendada pela TV Globo. A margem de erro é de três pontos porcentuais e o nível de confiança de 95%. Foram ouvidos 1.009 eleitores de 61 municípios do Estado entre 15 a 17 de setembro. A pesquisa foi protocolada no TRE com o número BA-01723/2018 e no TSE sob o registro BR-03445/2018.

Ao cargo de senador, Jaques Wagner (PT) aparece em primeiro lugar

Senado

Na corrida pelo Senado, o ex-ministro e ex-governador da Bahia, Jaques Wagner (PT), também manteve a ponta. Conforme os dados divulgados pelo Ibope, ele aparece com 41% das intenções de votos.

O candidato Irmão Lázaro (PSC) ocupa a segunda posição, com 22%, seguido por Ângelo Coronel (PSD), 15%, Jutahy Júnior (PSDB), 11%, Jorge Vianna (MDB), 4%, Fábio Nogueira (PSOL), 4%, Marcos Maurício (DC), 3%, Comandante Rangel (PSL), 3%, Francisco José (Rede) e Adroaldo dos Santos (PCO), 1%, e Celsinho Cotrim (PRTB), 0%.

Os votos para brancos e nulos na 1ª vaga somam 21%, enquanto brancos e nulos para a 2ª vaga chegam a 32%. Eleitores que não souberam responder aparecem com 41%. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos.

