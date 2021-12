Ibope: Wagner mantém liderança com 49% das intenções de voto

Candidato à reeleição, Jaques Wagner (PT) mantém liderança na disputa eleitoral ao Governo do Estado, com 49% das intenções de voto, segundo pesquisa Ibope divulgada nesta sexta-feira, 10. O ex-governador Paulo Souto (DEM) pontuou com 15% e Geddel Vieira Lima (PMBD) obteve 12%, enquanto Luiz Bassuma (PV) e Marcos Mendes (PSOL) alcançaram 1% cada um. Os candidatos Carlos Nascimento (PSTU) e Sandro Santa Bárbara (PCB) não pontuaram. Votos brancos e nulos somaram 7% e 16% estão indecisos.

O resultado da pesquisa aponta queda de Paulo Souto nas intenções de voto. Nas duas sondagens anteriores realizadas pelo Ibope, o democrata somou 19% e 18%, respectivamente. Já o peemedebista Geddel Vieira Lima se manteve, oscilando entre 11% e 12%.

Souto também acumulou o maior índice de rejeição, com 25% dos eleitores declarando que não votariam no ex-governador. Entre os entrevistados, 23% se opõem ao candidato Luiz Bassuma e 17% não aprovam Carlos Nascimento. Os aspirantes Geddel Vieira Lima e Sandro Santa Bárbara são recusados por 16% dos eleitores, enquanto 15% não aprovam Marcos Mendes.



O governador Jaques Wagner possui o menor índice de rejeição, com 13%. A pesquisa aponta que 15% dos eleitores não possuem restrições contra nenhum candidato e 19% não souberam opinar.

Avaliação - Os eleitores também fizeram uma avaliação do governo de Jaques Wagner durante a sondagem. A atual administração foi considerada "ótima" por 14% dos entrevistados e "boa" para 38%. Para 30% do público, a gestão é "regular" e 5% a consideram "péssima". Não sabem ou não opinaram somaram 5%.

O levantamento foi realizado entre os dias 7 e 9 de setembro, com 1512 eleitores. A margem de erro é de 4 pontos percentuais para mais ou para menos.

