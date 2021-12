IBOPE: Wagner lidera com 49% dos votos

A TARDE On Line







O resultado da segunda pesquisa IBOPE para Governo da Bahia divulgado nesta sexta-feira, 27, apontou que Jaques Wagner, com 49% das intenções de voto, venceria no primeiro turno. Paulo Souto (DEM) atingiu 18% e Geddel Vieira Lima (PMDB), 12%. Candidato pelo PV, Luiz Bassuma, que não pontuou na última pesquisa, divulgada no dia 6 de agosto, obteve 1%. Os votos nulos e brancos somaram 7% e os indecisos 12%.







A pesquisa também perguntou aos 1008 entrevitados em quem eles não votariam. Paulo Souto lidera em rejeição com 25% dos votos. Bassuma atingiu 19%, Geddel 18%, Sandro Santa Bárbara (PCB) 14%. Wagner, Marcos Mendes (PSOL) e Carlos Nascimento (PSTU) atingiram 12% de rejeição cada.







Para 18% dos entrevistados, a atual gestão foi avaliada como "ótima". Os que opinaram que o governo Wagner é "bom" somaram 33% e "regular" 32%. As avaliações de "ruim", "péssimo" e os indecisos atingiram 6% cada.









adblock ativo