Ibope: Wagner lidera com 46% das intenções de voto

O Instituto Ibope divulgou nesta sexta-feira, 06, sua primeira pesquisa de intenção de voto para o Governo da Bahia. Assim como nas demais pesquisas feitas até agora, o governador e candidato a reeleição, Jaques Wagner, lidera nos resultados e ganharia a eleição no primeiro turno.



Com a pergunta "Se a eleição fosse hoje, em quem você votaria?", Jaques Wagner obteve 46% das intenções de voto. Paulo Souto, candidato do DEM, obteve 19% e Geddel Vieira Lima (PMDB), 11%. O candidato do PSTU, Carlos Nascimento alcançou 1% e os demais candidatos não pontuaram. Os votos brancos ou nulos somaram 9% e os indecisos 14%.



A diferença de Wagner e seus opositores é a maior registrada até agora. Proporcionalmente à subida do governador, Paulo Souto registra a maior queda e Geddel se mantém estável.



A pesquisa perguntou também em qual candidato os eleitores não votariam. O índice de rejeição é liderado por Paulo Souto, que somou 26%, seguido de Bassuma, que atingiu 20% de rejeição. Geddel Vieira Lima obteve 17%, Wagner 16% e Sandro Santa Bárbara (PCB), 15%; enquanto os candidatos Marcos Mendes (PSOL) e Carlos Nascimento (PSTU) atingiram 3% de rejeição. Para 22% dos entrevistados, se a eleição fosse hoje, eles não saberiam em quem votar e 15% responderam que votariam em todas as opções.



Avaliação - Para 15% dos entrevistados, a gestão de Jaques Wagner é considerada ótima. Já 38%, consideram a gestão do atual governador boa, 30% regular, 6% ruim, 4% péssima e 4% não souberam ou não quiseram responder. Ao comentar a pesquisa, Wagner afirmou que esta é a fotografia do momento e se disse feliz com o resultado. “Eu não me empolgo e não me abateria se o resultado fosse diferente. Continuarei trabalhando muito e fico feliz. Isto significa que a população está aprovando”, comemora.



Geddel afirmou que só terá algo para comentar quando começarem os debates e a propaganda eleitoral televisiva. “Quem está na frente comemora e quem está atrás trabalha para melhorar”, disse. Paulo Souto, que esteve no interior durante todo o dia, respondeu, por meio de sua assessoria, que o alto índice de indecisos aponta grande indefinição. “Nós realizamos uma pesquisa interna, não registrada, com 1.600 pessoas e Souto está em um patamar mais confortável”, garante o assessor João Paulo.



Bassuma, que não pontuou pela primeira vez, se mostrou surpreso com o resultado. “É uma pesquisa muito estranha, sem lógica, mas neste momento as pesquisas apontam o grau de conhecimento do eleitor com relação ao candidato. Não há ainda alguma definição”, argumenta.



Senado - Entre os candidatos ao Senado, César Borges (PR) lidera com 38% das intenções de voto, sendo seguido por Lídice da Mata (PSB), com 25%, e Walter Pinheiro (PT) com 23%. Brancos ou nulos somaram 19% e indecisos 48%.



Em nota divulgada pela assessoria da campanha da coligação "Pra Bahia seguir em frente" logo após o resultado da pesquisa Ibope, Lídice e Pinheiro afirmaram que seguem o padrão dos últimos institutos, com uma margem ainda grande de indecisos na intenção de votos ao Senado.



“É um bom patamar antes de começar o horário eleitoral, com um quadro de quase 50% de indecisos. Revela que cresceremos juntos, quanto maior for a assimilação da nossa campanha com o projeto de Lula, Dilma e Wagner. Agora, é levar a campanha de Pinheiro e Lídice para as ruas, essa é a pesquisa que vale, cair em campo”, afirmou Pinheiro.



Segundo Lídice, o governador Jaques Wagner tem uma posição consolidada, com mais votos que a soma dos concorrentes. “Por estarmos no mesmo time, acreditamos na minha vitória e na de Pinheiro. Temos uma tendência de crescimento e ainda nem entramos no programa eleitoral”, afirmou.



A pesquisa, registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número 26769/2010, entrevistou 1.008 pessoas entre 3 e 5 de agosto. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos.

