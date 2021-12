Ibope: Souto e Geddel aparecem empatados em segundo lugar

Os candidatos ao governo Paulo Souto (DEM) e Geddel Vieira Lima (PMDB) estão empatados com 15% segundo pesquisa Ibope divulgada nesta sexta-feira, 24. O governador candidato à reeleição, Jaques Wagner (PT), aumentou a vantagem em relação aos adversários e tem 52%, 3 pontos a mais que na última pesquisa divulgada no dia 10 de setembro. Luiz Bassuma (PV) aparece com 2% e Carlos Nascimento (PSTU) com 1%.

Os demais candidatos não pontuaram. Os brancos e nulos somam 6% e os indecidos 10%.

Rejeição - O Ibope também perguntou em quem os entrevistados não votariam. Souto encontra-se em primeiro lugar com 31%, seguido por Bassuma, 23%; Carlos Nascimento, 20%; Geddel, 19%; Marcos Mendes (PSOL), 18%; Sandro Santa Bárbara, 17% e Wagner, 16%. Dentre os entrevistados, 9% não votariam em nenhum dos candidatos e 17% não sabem ainda em quem vão votar no 3 de outubro próximo.

Senado - Walter Pinheiro (PT) ultrapassou César Borges (PR) na disputa ao Senado Federal e alcançou 35%, seguido por Lídice da Mata com 32%. Borges, antes em primeiro lugar, está agora em terceiro com 29%. José Ronaldo atingiu 12%. Edvaldo Brito (PMDB) e José Carlos Aleluia (DEM) empataram com 9%.

O Ibope ouviu 1512 pessoas entre os dias 21 e 23 de setembro, em 31 municípios baianos. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos.

adblock ativo