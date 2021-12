Ibope: na BA para o Senado, Geddel tem 36% e Otto, 27%

Pesquisa Ibope divulgada nesta quinta-feira, 11, aponta que Geddel Vieira Lima (PMDB) lidera a disputa pelo Senado na Bahia, com 36% das intenções de voto, enquanto Otto Alencar (PSD) aparece com 27% e Eliana Calmon (PSB), com 4%. Hamilton Assis (PSOL) e Marcelo Evangelista (PEN) têm 2% cada. Brancos e nulos somaram 13% e 16% não sabem ou não responderam.

No levantamento anterior, divulgado no dia 27 de agosto, Geddel tinha 35%, Otto, 17%, e Eliana, 4%.

O Ibope ouviu 1.512 eleitores em 84 municípios entre os dias 6 e 9 de setembro. A pesquisa tem margem de erro de dois pontos percentuais e nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BA-00581/2014.

