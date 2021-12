Ibope e Datafolha apontam Dilma à frente de Aécio

Ibope e Datafolha divulgaram pesquisas nesta quinta-feira, 23, que apontam o crescimento da candidatura de Dilma Rousseff sobre Aécio Neves. No Datafolha, Dilma está seis pontos à frente. No Ibope. a diferença chega a oito pontos.

Segundo o Datafolha, Dilma teria 53% das intenções de votos válidos, contra 47% do candidato tucano. Pela primeira vez a diferença entre os dois está acima da margem de erro, que é de dois pontos percentuais.

No Ibope, Dilma tem 54% e Aécio, 46%. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, o que também coloca a diferença além da margem de erro pela primeira vez no instituto.

Histórico das psquisas

Nas quatro pesquisas anteriores do Datafolha no segundo turno, os dois candidatos sempre estiveram em empate técnico. Nas duas primeiras, Aécio estava numericamente à frente, com 51% a 49%. Nas duas últimas, Dilma estava numericamente à frente por 52% a 48%.

Na pesquisa divulgada dia 15 pelo Ibope, Aécio tinha 51% e Dilma, 49%. Na ocasião, os dois estavam tecnicamente empatados, com pequena vantagem numérica do tucano.

