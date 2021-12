Ibope: Dilma tem 52% das intenções de voto na Bahia

A presidente Dilma Rousseff (PT) lidera a corrida presidencial na Bahia, de acordo com o Ibope. O levantamento nacional foi divulgado na terça-feira, 23, mas o detalhamento por estados só foi informado nesta sexta, 27.

A petista tem 52% das intenções de voto, Marina Silva (PSB) aparece com 23% e Aécio Neves, 11%. A candidata do PSOL, Luciana Genro, tem 1% dos votos e brancos e nulos somaram 6%. Sete por cento dos entrevistados não sabem em quem vão votar ou não responderam ao levantamento.



A Bahia, quarto maior colégio eleitoral do país, é o segundo estado em que Dilma tem o maior percentual de intenções de votos. O primeiro é Ceará, onde o índice dela é de 61%, contra 19% de Marina e 7% de Aécio. O Ibope entrevistou eleitores em 11 estados (Bahia, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grando do Sul, Pernambuco, Ceará, Santa Catarina, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul) e no Distrito Federal.

A petista lidera o levantamento em sete estados, teve empate técnico com Marina Silva em três estados (Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro e Pernambuco) e aparece atrás da candidata do PSB em São Paulo e no Distrito Federal.

Já Marina perde o segundo lugar para Aécio em Minas Gerais e Santa Catarina. Os dois estão tecnicamente empatados no Rio Grande do Sul, com Marina com 21% das intenções de votos e Aécio com 20%. O tucano não lidera as intenções de votos em nenhuma das regiões pesquisadas.

Na pesquisa com eleitores em todo país, Dilma aparece com 38%, Marina com 29% e Aécio com 19%.

O levantamento na Bahia ouviu 1.512 eleitores em 83 municípios da Bahia entre 21 e 23 de setembro. A pesquisa foi encomendada pela TV Bahia e registrada no Tribunal Regional Eleitoral (TRE) com o número 00026/2014.

