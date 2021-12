Ibope: Dilma tem 40%, Marina, 24%, e Aécio, 19%

Pesquisa Ibope finalizada na noite desta quinta-feira, 2, mostra que passou de 14 pontos para 16 pontos porcentuais a diferença entre Dilma Rousseff (PT) e Marina Silva (PSB) na disputa pelo primeiro turno. De dois dias para cá, a presidente oscilou de 39% das intenções de voto para 40%. Marina Silva teve mais uma oscilação negativa, de 25% para 24%, e Aécio Neves (PSDB) se manteve em 19%.

Pastor Everaldo Pereira (PSC) e Luciana Genro (PSOL) têm 1% cada e os outros candidatos somam 1%. Brancos e nulos oscilaram de 7% para 8% e indecisos saíram se mantiveram em 7%.

Considerando apenas os votos válidos, ou seja, excluindo intenções de voto em branco ou nulo e eleitores indecisos, Dilma oscilou de 45% para 47%, Marina passou de 29% para 28% e Aécio se manteve em 22%. No levantamento da semana passada, Dilma tinha 43% dos válidos, Marina, 33%, e Aécio, 21%. O candidato a presidente é eleito no primeiro turno se tiver 50% mais um dos votos válidos na apuração oficial.

Segundo turno

A pesquisa mostra pela primeira vez uma vantagem de Dilma Rousseff (PT) sobre Marina Silva (PSB) acima do limite da margem de erro num possível segundo turno. Dilma oscilou de 42% para 43% e Marina oscilou de 38% para 36% - a diferença aumentou de 4 pontos porcentuais para 7 pontos porcentuais. Brancos e nulos são 12% e indecisos, 8%. Nessa simulação, Marina chegou a ter 9 pontos de vantagem sobre Dilma.

No cenário em que o adversário de Dilma é o candidato do PSDB, Aécio Neves, a diferença da petista sobre o tucano subiu de 10 pontos porcentuais para 13 pontos porcentuais de terça-feira, 30, para cá. Agora Dilma tem 46% contra 33% de Aécio. Brancos e nulos são 12% e indecisos, 9%.

Numa simulação de segundo turno entre Marina e Aécio, a candidata do PSB aparece com cinco pontos de vantagem. Na terça-feira, eles estavam no limite do empate técnico. Ela manteve 38% das intenções e Aécio oscilou de 34% para 33%. Na semana passada, o placar era de 44% para a ex-ministra contra 31% de Aécio. Brancos e nulos são 18% e indecisos, 11%.

Em pesquisa paga pelo próprio instituto, o Ibope entrevistou 3.010 eleitores entre 29 de setembro e 01 de outubro em 205 municípios de todo o País. A margem de erro máxima é de dois pontos porcentuais para mais ou para menos, em um nível de confiança estimado de 95%. Ou seja, se fossem feitas 100 pesquisas idênticas a esta, 95 deveriam apresentar resultados dentro da margem de erro. A pesquisa foi registrada na Justiça eleitoral com o número BR-00942/2014.

adblock ativo