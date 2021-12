Ibope: Dilma se mantém na liderança com 39% das intenções de voto

A TARDE On Line

Leia também:

>>Ibope: Wagner lidera dom 46% das intenções de voto

>>Dilma consolida vantagem sobre Serra

Na pesquisa do Instituto Ibope divulgada nesta sexta-feira, 06, a candidata do PT à Presidência da República, Dilma Rousseff (PT) se manteve na liderança com o mesmo percentual da rodada anterior, 39%. José Serra, candidato do PSDB, também manteve o índice de intenções de voto, com 34%. A candidata do PV, Marina Silva, subiu um ponto, atingindo a marca de 8%. Os demais candidatos não pontuaram.

Em um eventual segundo turno entre Dilma e Serra, a petista ganharia com 44% das intenções de voto. Serra obteve 39%. Os votos brancos ou nulos somaram 8% e os indecisos, 9%.

O Ibope ainda perguntou sobre o Governo Lula e 75% dos entrevistados consideraram a atual gestão boa ou ótima. Para 19%, o governo é regular e para 4% é ruim ou péssimo.

A pesquisa entrevistou 2.500 pessoas em 170 municípios entre os dias 2 e 5 de agosto. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

adblock ativo