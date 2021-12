IBOPE: Dilma mantem vantagem de 24 pontos

A nova pesquisa IBOPE divulgada nesta sexta-feira, 03, revelou que Dilma Rousseff (PT) manteve a diferença de 24 pontos à frente do segundo colocado, José Serra (PSDB), com 51% das intenções de voto. Serra se manteve com 27% e Marina Silva (PV) atingiu 8%. Brancos e nulos somaram 6% e os indecisos 7%. Os demais candidatos não pontuaram.

Em um eventual segundo turno entre Dilma e Serra, a petista teria 55% dos votos. Serra chegou a 33%, os brancos e nulos 6%, e não quiserem ou não souberam responder, 5%.

Governo Lula – O IBOPE também perguntou aos entrevistados sobre o governo Lula: 77% avaliaram a atual gestão como “boa” ou “ótima”, 18% como “regular” e 4% como “ruim” ou “péssima”.

O IBOPE entrevistou 3010 pessoas em 204 municípios entre 31 de agosto a 2 de setembro.

