Ibope: Dilma lidera no NE, N e Centro-Oeste no 1º turno

A presidente e candidata à reeleição pelo PT, Dilma Rousseff, continua à frente da candidata do PSB, Marina Silva, no primeiro turno - ainda que a diferença esteja no limite máximo da margem de erro -, mas está sete pontos atrás da pessebista num segundo turno.

Segundo pesquisa Ibope divulgada nesta quarta-feira, 3, no primeiro turno Dilma lidera no Nordeste com 16 pontos de vantagem sobre Marina e no Norte e Centro-Oeste com 7 pontos na comparação com a principal adversária. Somadas, as três regiões representam 41% dos eleitores do País.

Dilma tem vantagem nas regiões com maior número de eleitores atendidos por algum programa social do governo. No Nordeste, 48% recebem algum tipo de benefício. No Norte e no Centro-Oeste, são 43%. No Sudeste a proporção cai a 33% e no Sul, a 23%.

Na média nacional, dos eleitores que fazem parte de algum programa social do governo, 43% declaram voto em Dilma e 29% em Marina. Entre os que não recebem nenhum benefício, 36% declaram voto em Marina e 31%, para a petista.

No primeiro turno, Marina lidera nas regiões mais populosas, mas com uma diferença menor do que Dilma tem no Nordeste e no Norte/Centro-Oeste. No Sul, a pessebista tem 7 pontos a mais do que Dilma e no Sudeste, a vantagem é de 2 pontos porcentuais. Somadas, as duas regiões representam 59% do eleitorado.

"Apesar de estar mais bem posicionada nas regiões com mais eleitores, Marina tem uma diferença menor em relação a Dilma", afirma a diretora do Ibope Inteligência, Márcia Cavallari. "Isso faz com que as duas estejam numa situação de empate".

No cenário de segundo turno, os dados mostram que Dilma consegue manter vantagem apenas no Nordeste e, ainda assim, por uma margem menor: 11 pontos. No Norte e Centro-Oeste, a situação se inverte e Marina passa a ter 7 pontos a mais que a petista. No Sul e no Sudeste, a vantagem cresce para 18 pontos e 13 pontos, respectivamente.

Segundo Márcia, uma das explicações para a inversão da situação no Norte/Centro-Oeste é o fato de, nessas regiões, Marina herdar os votos de Aécio numa proporção maior do que a média nacional. Na média, Marina fica com 66% dos votos de Aécio enquanto Dilma consegue arrebanhar para si apenas 17% desse eleitorado. No Norte/Centro-Oeste, Marina recebe 68% dos que iam para o tucano no primeiro turno e Dilma, apenas 7%.

