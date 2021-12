Ibope: Dilma lidera com 49%; Serra aparece com 43%

Dilma Rousseff (PT) lidera disputa à Presidência da República segundo pesquisa Ibope divulgada nesta quarta-feira, 13. De acordo com a sondagem, Dilma tem 49% das intenções de voto e José Serra (PSDB) aparece com 43%.







A diferença é menor que na pesquisa Datafolha divulgada no último domingo, 13, que apontou Dilma na dianteira com oito pontos de vantagem.







Os brancos e nulos somaram 5% e os indecisos 3%. Contabilizando apenas os votos válidos, Dilma tem 53% e Serra 47%.



O Ibope ouviu 3010 pessoas entre 11 e 13 de outubro. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

