Ibope: Dilma amplia vantagem sobre Serra com 43%

A TARDE On Line

A pesquisa Ibope divulgada nesta segunda-feira, 16, revelou que Dilma Rousseff (PT) ampliou a diferença em relação a José Serra (PSDB) com 43% das intenções de voto, quatro pontos a mais em relação à pesquisa anterior, divulgada no dia 06.

O candidato do PSDB perdeu dois pontos e obteve 32%. Marina Silva se manteve com 8%. Os demais candidatos não pontuaram, os brancos e nulos somaram 7% e os indecisos 9%. Considerando apenas os votos válidos — que excluem os brancos, nulos e indecisos — Dilma venceria no primeiro turno com 51%. Serra teria 38% e Marina 10%. Os outros candidatos somariam 1%.

Em um eventual segundo turno entre a petista e o tucano, Dilma teria 48% das intenções de voto e Serra 37%.

Governo Lula – Para 78% dos 2.506 entrevistados que participaram da pesquisa, o Governo Lula é avaliado como bom ou ótimo. Os que opinaram que a gestão atual é regular somaram 18% e ruim ou péssima, 4%.

A pesquisa foi realizada entre os dias 12 e 15 de agosto em 174 municípios brasileiros. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

adblock ativo