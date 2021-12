IBOPE: Dilma abre 26 pontos a frente de Serra

Com 51% das intenções de voto, a pestista Dilma Rousseff permanece na liderança pela disputa à Presidência da República, de acordo com a pesquisa IBOPE divulgada nesta sexta-feira, 17. Dilma abriu 26 pontos de vantagem em relação ao segundo colocado, José Serra (PSDB), que alcançou 25% — dois pontos a menos que na última pesquisa, divulgada no dia 3 de setembro. Marina Silva (PV) subiu três pontos em relação à ultima pesquisa e atingiu 11%. Os demais candidatos não pontuaram, os brancos e nulos somaram 4% e os indecisos 8%.

Considerando apenas os votos válidos, se a eleição fosse hoje, Dilma venceria já no primeiro turno. Em um eventual segundo turno entre a petista e Serra, ela também venceria, com 56%. Neste cenário, o tucano obteve 31%, os brancos e nulos 6% e os indecisos 7%.



Os 3.010 entrevistados pelo IBOPE também avaliaram o governo Lula e, para 79%, a atual gestão é “boa” ou “ótima”. A administração foi considerada “regular” por 16% e “ruim” ou “péssima” por 4%.



O IBOPE aplicou a pesquisa entre os dias 14 e 16 de setembro em 205 municípios. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos

