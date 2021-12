Ibope: ACM Neto tem 55% dos votos válidos; Pelegrino, 45%

A pesquisa Ibope/TV Bahia, apresentada na noite deste sábado, 27, última antes do segundo turno das eleições a prefeito em Salvador, aponta que ACM Neto (DEM) tem 55% dos votos válidos - excluindo os brancos/nulos e os eleitores indecisos -, contra 45% de Nelson Pelegrino (PT).

Considerando o total de votos, o democrata alcançaria, segundo a pesquisa, 48%, enquanto que o petista ficaria com 40%. Os votos brancos e nulos somam 9%. Os indecisos ou que não responderam, 3%.

A avaliação das intenções de voto na capital baiana manteve a projeção do resultado da pesquisa anterior, divulgada no dia 19 de outubro, na qual ACM Neto obteve 47% dos votos contra 39% de Pelegrino. Considerando-se apenas os votos válidos, o democrata apareceu com 54% e o petista com 46%. A margem de erro foi de três pontos para mais ou para menos.

O Ibope entrevistou 1001 pessoas entre os dias 25 e 27 de outubro. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BA-00547/2012.

Babesp - Outra pesquisa divulgada neste sábado é a do Instituto Bahia, Pesquisa e Estatística (Babesp) - de propriedade do deputado estadual Marcelo Nilo, presidente da Assembleia Legislativa da Bahia. A projeção aponta empate técnico entre os candidatos, com pequena vantagem para Pelegrino. O candidato do PT alcançaria 43% contra 41,6% de ACM Neto. A margem de erro é de 3,1% para mais ou para menos.



Ainda segundo a pesquisa, brancos e nulos somam 9,8% e os indecisos, 5,6%. A Babesp entrevistou mil pessoas neste sábado, 27, e a pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BA-00546/2012.

