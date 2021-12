Ibope: ACM Neto lidera intenções de voto para prefeito

Na primeira pesquisa do Ibope/TV Bahia, após o início da campanha para prefeito de Salvador, ACM Neto (DEM), candidato à reeleição, aparece na frente com 68 % das intenções de votos, uma ampla vantagem para a segunda colocada, a candidata da coligação PCdoB/PT/PSB Alice Portugal que marcou 8%.

O terceiro lugar é do candidato do PDT Pastor Isidório de Santana, com 6%. Em quarto lugar estão empatados Fábio Nogueira (PSOL) e Rogério Tadeu Da Luz (PRTB) ambos com 1%. Célia Sacramento (PPL) e Cláudio Silva (PP) não pontuaram.

A pesquisa avaliou também a rejeição dos candidatos. 48% responderam que não votariam em Da Luz de jeito nenhum, seguido de Isidório com 41%, Alice com 24%, Cláudio com 22%, Fábio com 21%, Célia com 17% e Neto com 13%. Nenhum 3%, não sabe 13%.

Período

O levantamento foi divulgado na noite desta segunda-feira, 22, pela TV Bahia. O Ibope ouviu 602 pessoas, entre os dias 18 e 21 de agosto.

Conforme o instituto, o nível de confiança é de 95% e a margem de erro de 4 pontos percentuais para mais ou para menos. A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral com o número BA-02257/2016.

O Ibope avaliou ainda a administração do prefeito ACM Neto. Para 71% ele faz uma gestão ótima ou boa; 23% regular, 5% ruim e péssimo, 1% responderam que não sabem.

Lobato

No dia da divulgação da primeira pesquisa sobre a sucessão municipal, o prefeito ACM Neto determinou a suspensão das licenças municipais da Embasa até a empresa regularizar o abastecimento de água no Lobato, na região da Prainha, ruas das Palmeiras, São Pedro e São Luiz.



A decisão de Neto atendeu ao apelo de centenas de moradores dessas localidades que estão sem água nas torneiras há 90 dias. O pedido para que houvesse a intervenção do prefeito na questão foi feito durante a caminhada realizada no bairro no início da tarde desta segunda.

adblock ativo