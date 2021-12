Hospital regional de Bonfim tem dívidas de R$ 15 milhões

A situação do Hospital Regional de Bonfim é um assunto que gera preocupação além dos limites da cidade. É ele o destino de mais de 300 mil pessoas das nove cidades que compõem o território em casos de média complexidade.



A instituição tem uma dívida de R$ 15 milhões. “Temos despesas muito altas”, aponta a administradora do hospital, Riana de Oliveira. Apesar do alto fluxo de atendimentos, segundo ela, o governo do Estadonãoreconheceohospital como regional. “São nove cidades, sem contar quem está de passagem”, diz.



O aposentado José Marques dos Santos, 85 anos, morador de Nova Represa, é prova de que o hospital atende à microrregião. “Já tem um tempoesperando”, disse com dificuldade. Ele se deslocou para Ponto, mas, de acordo coma filha, Joana Amorim, só em Bonfim poderia receber o atendimento necessário.









