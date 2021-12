Horário político na TV é destaque no microblog Twitter

Propostas de governo, jingles animados e bizarrices do primeiro dia de campanha eleitoral gratuita na televisão levaram o termo "horário político" a figurar entre os cinco assuntos mais comentados do microblog Twitter, nesta terça-feira, 21. A demanda de comentários, que poderia indicar o interesse dos brasileiros em conhecer as propostas de aspirantes ao cargo de vereador, nem de perto coloca em discussão as habilidades dos candidatos que pleteiam uma cadeira nas câmaras municipais. Os tweets analisados confirmam o contrário: a tradicional descrença com os políticos em todo o país.

Dentre os comentários mais difundidos no microblog estão frases como: "A minha parte preferida no horário político é aquela que eu desligo a TV" e "Hoje começa o horário político. A única oportunidade de ver os corruptos em cadeia nacional". Uma queixa dos internautas, também exposta aos montes no microblog, é a alteração da grade de programação das emissoras abertas de televisão, que para encaixar o horário eleitoral terão que adiar ou antecipar algumas atrações.

De acordo com o professor do Departamento de Ciências Políticas da Universidade Federal da Bahia (UFBA), Cloves Oliveira, a relação dos eleitores com os políticos - não só no Brasil - é quase sempre negativa. Entretanto, Oliveira pontua que os eleitores, principalmente os jovens, estão cada vez mais informados e, por isso, têm reproduzido o conhecimento que possuem de forma mais ativa. "Anteriormente falava-se sobre a apatia dos jovens quanto à política. Hoje continua-se falando disso, mas também fala-se da possibilidade que (eles) têm de exporem suas opiniões e descontentamentos por meio das redes sociais", salienta.

Conforme Oliveira, as ferramentas de interação social, viabilizadas pela internet, são espaços democráticos que possibilitam discursos de repercussão ativa (interativa), que confrontam-se com as demais mídias.

