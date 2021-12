Hoje é o último dia para justificar ausência no primeiro turno das eleições

Termina nesta quinta-feira, 6, o prazo final para justiçar a ausência no primeiro turno das eleições 2018, realizado no dia 7 de outubro.

Para isso, o eleitor pode fazer a justificativa mediante o preenchimento presencial de formulário obtido sem custos nos cartórios eleitorais, como no Centro Administrativo da Bahia (CAB), e nos postos de atendimento ao eleitor nos SACs; ou pela internet, por meio do Sistema Justifica, disponível no site do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA).

O cidadão deve entregar a documentação que comprove a impossibilidade de comparecimento no dia da votação tanto na reforma presencial como pela internet. Neste último, o eleitor receberá um protocolo para acompanhar o andamento do processo.

O órgão afirma que o eleitor que não justificar a ausência será multado. Além disso, o TRE informa que a comprovação da quitação com a justiça eleitoral "é necessária para, por exemplo, tomar posse em cargo público, fazer matrículas em instituições de ensino superior e, no caso de servidor público, receber o salário".

Caso o eleitor não justifique a falta na votação por três ocorrências consecutivas – cada turno correspondendo a uma eleição –, terá o título cancelado.

