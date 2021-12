Herzem vence em Conquista e quebra ciclo de 20 anos do PT

Seguindo uma tendência nacional nestas eleições, o PT perdeu neste domingo, 30, em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia, o seu reduto mais antigo no Brasil.

Com 95.710 votos (57,58%), o radialista Herzem Gusmão (PMDB), um ex-aliado do PT, deu fim aos quase 20 anos de gestão petista, iniciada em 1997, quando o atual prefeito, Guilherme Meneses, foi eleito pela primeira vez.

O apoio de figurões do PT, como o ex-governador da Bahia Jaques Wagner, e do sucessor Rui Costa, ajudou o deputado estadual licenciado José Raimundo Fontes a conquistar insuficientes 70.513 votos (42,42%).

Compareceram às urnas 178.141 pessoas. A Justiça Eleitoral registrou 8.516 votos nulos, 3.402 brancos e 52.457 abstenções na cidade que é o terceiro maior colégio eleitoral da Bahia, com 230.598 eleitores.

Promessas

De cima de um caminhão com paredão de som e palanque, o prefeito eleito Herzem Gusmão comemorou. Ele disse que “teve duas vitórias extraordinárias, nos dois turnos”.

“Sei da minha responsabilidade e da de Irma Lemos (vice-prefeita aleita). Temos diversas demandas: um melhor sistema de abastecimento de água, a conclusão do aeroporto, a melhoria saúde, que incomoda; o transporte que não avança, o meio ambiente está estagnado e a zona rural abandonada. Vou correr atrás de todas elas e de outras que surgirem”, declarou Herzem, indo em seguida para uma carreata.

A Executiva municipal do PMDB soltou nota logo após o resultado das urnas na qual dá a direção do que pretende em Conquista. “Segurança pública, transporte, mobilidade urbana, meio ambiente e falta de estímulo à produção rural, a cidade permanece estagnada com a gestão sustentada por um projeto de poder, que depois de 20 anos, dá sinais claros de esgotamento, e hoje se caracteriza pelo desgaste, pelo cansaço e pela incapacidade de inovar”.

A nota continua: “Com Michel Temer na presidência, o PMDB local aposta em obras federais para a cidade (...) já estivemos em Brasília e conseguimos que Vitória da Conquista fosse colocada como prioridade para o Ministério da Integração, no amplo programa federal que busca resolver problemas de colapso de água em cidades brasileiras”.

O partido diz, ainda, que vai buscar recursos junto ao governo federal. “Buscamos o apoio também do governo federal para finalizar a construção do aeroporto, que não consegue mais avançar e que a cidade e a região tanto anseia. A pista já esta pronta e não houve ainda licitação do terminal. É necessário finalizar esta obra, alavancando a economia local e regional”.

Como alternativa ao “Orçamento Participativo” do PT, o PMDB prevê a criação de dois conselhos, um “Consultivo”, formado por empreendedores, e outro “Popular”, formado por líderes comunitários que estarão contribuindo a partir de consultas sobre as obras e serviços prioritários.

Derrota

O candidato José Raimundo Fontes, em seu discurso após a apuração, considerou a votação que teve “vitoriosa, dadas as circunstâncias nacionais”.

“Eu faço parte de um projeto que transformou a vida da cidade, que colocou Conquista no cenário nacional, enquanto polo de desenvolvimento econômico-social, com políticas públicas de inclusão”, declarou.

Questionado sobre a ausência de símbolos do PT na campanha eleitoral, como a própria sigla do partido e a estrela de cinco pontas, José Raimundo declarou: “não retirei em momento algum a minha identidade de petista”, disse.

Ele disse que o clima nacional antipetismo não deve atrapalhar o debate sobre questões importantes na sociedade. “Sei que há esse clima todo nacional em relação à política, e haveremos de, num debate profundo da sociedade brasileira, defender uma reforma política radical que permita que a democracia seja defendida com mais eficácia”.

