Herzem Gusmão promete auditoria em Conquista caso seja eleito

Após registrar o voto neste domingo de segundo turno de eleições, o candidato a prefeito pelo PMDB, Herzem Gusmão, afirmou que, se eleito, a primeira medida a ser tomada será a realização de uma auditoria nas contas da Prefeitura de Vitória da Conquista, sudoeste da Bahia.

Situada a 509 km de Salvador, a cidade é a única da Bahia que teve o segundo turno e onde o PT governa há cinco gestões seguidas, sendo o reduto mais antigo do partido no Brasil.

“Vou fazer como ACM Neto, quando assumiu pela primeira vez em Salvador em 2013. Precisamos saber junto aos tribunais de contas quais são os recursos disponíveis para poder fazer os investimentos necessários”, disse Herzem.

Vencedor no primeiro turno, com 47,82% dos votos (78.455), Herzem foi apontado em todas as pesquisas de opinião como favorito a vencer as eleições neste domingo. Entre ele e os apoiadores pairava um clima de vitória no Colégio Estadual Abdias Menezes, onde votou.

Herzem é ex-aliado do candidato José Raimundo Fontes (PT), com o qual rachou em 2005, no meio da terceira gestão petista, que aposta nas “conquistas sociais” obtidas para seguir comandando a Prefeitura da terceira maior cidade da Bahia.

“Estamos com nossos apoios, com aliados históricos, a população recebeu muito bem nossas propostas, o legado que deixamos em Vitória da Conquista. Estou muito confiante que vamos continuar esse trabalho a partir de janeiro”, declarou José Raimundo.

Logo após o resultado do primeiro turno, o candidato do PT disse na propaganda eleitoral ter entendido “o desejo de mudança” das urnas, que acabou sendo usado pela campanha de Herzem.

“Tudo se transforma, tudo muda. Nada é parado, nem a natureza. O que nós falamos é que neste momento atual, uma série de arranjos são necessários. Institucionais, nas políticas públicas, sobretudo para enfrentarmos os novos problemas”, explicou.

Questionado sobre a ausência de símbolos do PT na campanha eleitoral, José Raimundo esclareceu: “não retirei em momento algum a minha identidade de petista”.

Até as 13h deste domingo, a Justiça Eleitoral havia registrado apenas uma ocorrência: a prisão de um dono de um bar, que foi flagrado vendendo bebida alcoólica. Houve também trocas de urnas, mas em quantidade insuficiente para atrapalhar a votação.

Em Conquista, 230.598 eleitores estão aptos a votar.

adblock ativo