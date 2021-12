Herzem Gusmão e Zé Raimundo farão 2º turno em Conquista

Herzem Gusmão (PMDB) e Zé Raimundo (PT) vão disputar o segundo turno das eleições em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia. A cidade é o terceiro maior colegial do estado, com 230.598 eleitores.

Com 100% das urnas apuradas, neste domingo, 2, Herzem Gusmão teve 47,82% dos votos, e Zé Raimundo ficou com 31,69%.

Os outros candidatos foram Arlindo Rebouças (PSDB), 7,57%, Fabrício (PC do B) 7,01%, Joás Meira (PSB) 5,06%, Enoque Matos (PSOL) 0,45% e Roberto Dias (PDT) que ficou inelegível.

