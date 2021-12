Henrique Meirelles diz apoio no 2º turno será independente

O candidato derrotado do MDB à presidência, Henrique Meirelles, reconheceu a derrota na eleição presidencial e pediu serenidade para o segundo turno.

Em conversa com jornalistas na sede de sua campanha, no bairro de Pinheiros, zona oeste de São Paulo, ele afirmou ter entregue a mensagem que gostaria para o eleitor brasileiro e feito tudo baseado na verdade.

"Deixei uma mensagem de controle fiscal e responsabilidade financeira. Nesse segundo turno, é preciso ter serenidade e debater programas políticos para o Brasil".

Questionado pela reportagem do jornal A Tarde sobre um possível apoio no segundo turno, ele afirmou que ainda não tem uma decisão firmada.

"Vou analisar a decisão do partido e é justo que eles tomem uma posição. Mas a minha escolha vai ser independente e sempre pensando no bem do Brasil'.

Meirelles ficou na 6ª posição após a apuração da eleição e recebeu 1,2 milhão de votos, o que representa 1,21% da preferência do eleitorado.

