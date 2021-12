Henrique Meirelles defende texto da reforma da Previdência

Mesmo com a ampla insatisfação popular em relação ao texto da reforma da Previdência que foi enterrado no Congresso Nacional no início deste ano, o ex-ministro da Fazenda de Michel Temer, Henrique Meirelles, agora candidato pelo MDB à Presidência da República, afirmou que quer retomá-lo, caso seja eleito. Como um dos pais da proposta original, falou que o parecer que está na Câmara dos Deputados, do deputado Arthur Maia (DEM-BA), é "aceitável do ponto de vista fiscal, mas não é o ideal".

"Se for aprovada, é uma proposta que preserva o sistema e viabiliza a condução da política econômica do Brasil", afirmou ele, durante o "Diálogo Eleitor", promovido pela União Nacional de Entidades do Comércio e Serviços (Unecs), em Brasília, nesta terça.

>> Ciro defende plebiscito para reforma da Previdência e critica Haddad em debate

>> Álvaro Dias defende combate à corrupção e melhor gestão de gastos públicos

Ainda sobre a Previdência, disse que em poucos anos ela consumirá todo o orçamento da União e lembrou que em 2017 foi responsável por 57% dos gastos. Lembrando o caso da Grécia, em que o governo daquele país cortou por 14 vezes o valor das aposentadorias, afirmou que o colapso chegará ao Brasil se o sistema atual não mudar.

"Poucas pessoas se dão conta de que a maioria que se aposenta mais jovem está entre os 20% que ganham mais no país. Os que ganham menos não conseguem chegar ao tempo de contribuição e se aposentam por idade", falou ele, opinando que o aumento do número de anos de trabalho para todos seria uma forma de garantir a igualdade.

No evento, defendeu o que seriam os três focos dos seus primeiros 100 dias de governo: reformas tributária, previdenciária e choque de produtividade no Brasil.

Para Meirelles, a simplificação tributária seria melhor para o governo, comerciantes e consumidores. Ele ponderou que a carga tributária no Brasil é elevada. A maior entre os países emergentes, segundo ele. O candidato afirmou que para diminui-la seria necessário cortar despesas e que, para isso, seria alterada a Constituição Federal.

Quanto aos entraves que interferem na gestão do Estado, Meirelles defendeu a digitalização como forma de diminuir a burocracia no país e, consequentemente, reduzir gastos. Falou da criação de um gabinete digital ligado ao presidente da República e de levar a lógica digital ao comércio, seja importação ou exportação.

"A questão da saúde é também uma questão de informatização", disse Meirelles, ao propor a criação de um cartão único para todos os brasileiros, com histórico dos pacientes e com possibilidade, como o agendamento de consultas. O ex-ministro também reforçou a importância de conectar pequenos centros de saúde aos hospitais para agilizar atendimento e tratamento.

Sobre urbanização, falou sobre a importância de se repensar o sistema de transporte coletivo em massa "para dar conforto aos cidadãos" e defendeu parcerias com a iniciativa privada para tanto. Também enfatizou reforço no policiamento de fronteiras, também por satélite, além dos locais "óbvios" e adiantou a adoção de um sistema de segurança unificado e integrado pelo governo federal para o combate ao contrabando, que, de acordo com ele, é a "situação mais dramática".

Quanto ao comércio eletrônico defendeu a competição equilibrada, com tributação adequada às empresas estrangeiras. "Não podemos privilegiar as grandes corporações mundiais", disse.

Questionado sobre sua opinião sobre a forma de escolha de parlamentares, colocou que o voto distrital seria o melhor sistema, pois "aproximaria o eleitor do eleito". Para ele, o ideal seria que existisse um sistema de comunicação, de engajamento, para que as pessoas pudessem demandar do candidato que votou uma ação concreta de acordo com o que foi pregado na campanha.

adblock ativo