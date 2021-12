Helicóptero com Rui faz pouso forçado em campo de futebol

O helicóptero que levava o candidato do PT ao governo baiano, Rui Costa, precisou realizar um pouso forçado, na manhã desta quinta-feira, 21, em campo de futebol que fica numa fazenda a cinco quilômetros da cidade de Presidente Tancredo Neves, no Baixo Sul da Bahia.

O petista se dirigia de Salvador para a cidade de Jequié, onde gravaria programas para o horário eleitoral. O pouso forçado precisou ser feito por conta do mau tempo - apenas Rui Costa e o piloto estavam no helicóptero.

Segundo a assessoria do candidato ao governo, os dois passageiros ficaram bem, e Rui aproveitou a parada inesperada para falar do programa de governo a alguns habitantes da cidade.

O incidente envolvendo o candidato atrasou em pelo menos três horas a sua agenda de ontem, que tinha previsto caravanas no município de Almadina e depois comício na cidade de Ibicaraí.

O candidato petista e o piloto precisaram ir para Ilhéus para reabastecer a aeronave. Somente depois seguiram para Jequié onde foram realizadas as gravações para o programa eleitoral.

Região cacaueira

Na tarde de quinta, o petista realizou carreatas nos municípios de Almadina, Coaraci, Itajuípe, Barro Preto, Itapé, finalizando a programação do dia com um comício em Ibicaraí. Rui Costa pediu desculpas aos presentes por conta do atraso para o início do comício.

Acompanhado pelo candidato ao Senado, Otto Alencar, Rui disse que a região cacaueira vai entrar num novo ciclo de desenvolvimento, planejado e com sustentabilidade, a partir de projetos do atual governo e também com as ações que constam em seu programa de governo.

Rui disse que a conclusão das obras do Porto Sul, da Ferrovia de Integração Oeste-Leste (Fiol) alavancarão o desenvolvimento na região cacaueira.

adblock ativo