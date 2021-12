Hamilton Assis acusa DEM de omitir desejo de privatizar a BA

O psolista Hamilton Assis, candidato ao Senado, acusa o partido Democratas de querer privatizar a Bahia. "O DEM não expressa todas suas ideias em suas propagandas. Eles não revelam que querem aprofundar o processo de privatização", disse acrescentando que esse modelo de gestão começa a aparecer na Prefeitura de Salvador. "(O prefeito) ACM Neto mesmo defende Parcerias Públicas Privadas nas escolas. Assim a educação viraria uma mercadoria, como aconteceu com a saúde", criticou nesta quarta-feira, 6, durante entrevista ao "Que Venha o Povo", da TV Aratu. A conversa faz parte do projeto Vota Bahia, uma parceria dos grupos A TARDE, Aratu e Metrópole.

Hamilton Assis também reclamou das discussões entre os candidatos ao Senado, Geddel Vieira Lima (PMDB) e Otto Alencar (PSD). "Ficam inventando coisas superficiais, criando briguinha nas redes sociais e esquecem de colocar grandes debates".

Proposta

O psolista disse que o partido pretende debater dois temas no Senado: financiamento privado de campanha e pagamento da dívida pública. O candidato afirmou que deve ser revisto o gasto com pagamento da dívida pública. Hamilton Assis disse que ainda não tem projetos específicos definidos, mas que pretende debater problemas estruturais, como educação e saúde, além de dar transparência das ações do governo.

Vota Bahia

Na quinta, 7, o jornalista Casemiro Neto conversa com Geddel Vieira Lima (PMDB), encerrando uma série de entrevistas com postulantes ao Senado. O Vota Bahia segue a partir de 11 de agosto com entrevistas na Rádio Metrópole com os candidatos ao Senado e depois ao governo estadual. O Jornal A TARDE vai promover sabatinas com os concorrentes à sucessão do governador. A TV Aratu também vai realizar três debates entre os candidatos.

