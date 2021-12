Haddad participa de caminhada em Salvador na próxima terça

Dando início à campanha eleitoral nos estados, Fernando Haddad estará em Salvador na próxima terça-feira, 21, e participa de caminhada às 16h, em local ainda indefinido, ao lado do candidato pela reeleição ao governo da Bahia, Rui Costa.

Plano B do PT caso a candidatura do ex-presidente Lula seja indeferida pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Haddad, que está registrado como vice-presidente na chapa, também deverá se encontrar com a Executiva estadual do partido para articular estratégia de campanha local-nacional.

