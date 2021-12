Apresentado pelo PT como a personificação das ideias e do projeto Lula, o candidato a vice-presidente Fernando Haddad (PT), em seu primeiro ato de campanha na Bahia, tirou selfies e até dançou ao lado do candidato ao governo, Rui Costa, durante caminhada no bairro da Liberdade na tarde desta terça, 21.

Seguido por centenas de militantes, e de populares que aderiram ao longo do caminhada, embalado pelo jingle da campanha de Rui, um pagodão, e de Lula, um forró, o próprio Haddad chegou a soltar que a recepção foi "extraordinária, para Lula e para Rui".

Regina Bochicchio | Foto:Adilton Venegeroles l Ag. A TARDE Haddad é recebido com gritos de "Lula, Lula!" na Liberdade

O PT busca a estratégia de tratar Haddad como a representação de Lula na campanha, já preparando o terreno para transferência de votos no caso provável de a candidatura do ex-presidente ser indeferida pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com base na Lei da Ficha Limpa. No Nordeste, Haddad não é conhecido pelo eleitorado, por isso, a ideia é fortalecer sua imagem como o representante do espólio de Lula.

Haddad chegou à sede do bloco afro Ilê Ayiê no Curuzú com Rui e o ex-governador Jaques Wagner, candidato ao Senado, por volta das 16h30. Lá, foi recebido por repreentantes do movimento negro e recebeu uma carta em prol da candidatura de Lula e pleitos como o retorno da Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, no âmbito federal, entre outras pautas.

Apesar de manter a posição de candidato a vice-presidente, o que enfatizou durante entrevista coletiva pela manhã, o PT começa a expor Haddad mesmo antes do julgamento da candidatura pelo TSE. O candidato iniciou um périplo pelo Nordeste desde a última sexta-feira, quando esteve no Piauí. Da Bahia passará, até sábado, pelos estados de Sergipe, Paraíba, Rio Grande do Norte e Maranhão. Semana que vem irá ao Ceará e Alagoas.

