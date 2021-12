Haddad diz que orientação é 'botar o bloco na rua'; PT aposta no Nordeste

Candidato a vice-presidente na chapa do PT, Fernando Haddad, disse, nesta terça-feira, 21, em Salvador, que a orientação da campanha é "botar o bloco na rua" e rodar o país para divulgar as "ideias" do plano de governo do candidato e ex-presidente Lula. Apesar de enfatizar sua posição de "vice-candidato", a ideia do PT é começar a evidenciar a figura de Haddad, sobretudo no Nordeste, reduto petista, no qual ainda é desconhecido dos eleitores - o que deve ser barreira para o projeto de transferência de votos para ele no caso provável de Lula ter barrada a sua candidatura pelo TSE.

Ainda nesta tarde, Haddad participa de caminhada do Curuzú, às 15h30, a partir da sede do bloco afro Ilê Ayiê, até o Plano inclinado da Liberdade, bairro com maior população negra da capital baiana . O ato também servirá para captura de imagens do candidato para a propaganda eleitoral na TV.

"A orientação geral é botar o bloco na rua, rodar o País e falar sobre o planod e governo, de como se vai resgatar o País", disse. Ao ser questionado, o candidato negou ser desconhecido dos nordestinos e chegou a citar projetos importantes para a Bahia como a Ferrovia Oeste-Leste.

“A gente vinha trabalhar aqui [quando foi ministro da Educação]. Caminhamos essa região toda, fomos para todos os cantos da Bahia, Pernambuco, litoral, interior e capital. É uma região onde nós trabalhamos”, enfatizou.

Haddad começou desde a última sexta-feira, quando esteve no Piauí, a intensificar sua exposição pública na região. Até domingo, ele vista mais quatro estados da região.

Transferência - Matéria publicada hoje pelo Estado de São Paulo, com base na pesquisa Ibope / Estadão / Rede Globo, divulgada nesta segunda, 20, mostra que 39% do eleitorado de Lula não votaria em Haddad. Perguntado sobre a dificuldade da transferência de votos, o vice de Lula minimizou e evitou comentar um resultado desfavorável.

"Na verdade, nem estamos trabalhando com essa hipótese [de Lula não ser candidato] nesse momento. E nem o presidente Lula está pedindo votos para terceiros, está pedindo seu registro (...). Fico como vice, com muita honra para levar sua voz para todo o país", afirmou Haddad.

O governador Rui Costa (PT), que estava ao lado de Haddad durante entrevista à imprensa, chegou a dizer, em voz baixa, capturada pelos gravadores de repórteres que, se não transfere 39%, transfere 61%.

O ex-prefeito de São Paulo e ex-ministro aparece com 4% das intenções de voto na mesma pesquisa, que aponta, contudo, que, dos 37% do eleitorado do Lula, 13% votariam em Haddad com certeza. Outros 14% poderiam voltar no candidato à vice-presidência. Para alguns analistas, isso mostra que Haddad pode ir ao segundo turno.

Haddad (ao centro) com Rui Costa, Jaques Wagner, Ângelo Coronel e João Leão

