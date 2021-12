Hackers provocam Dilma ao invadirem site de ONG

Agência Estado

O site da organização não-governamental (ONG) Voto Consciente, especializada em combate à corrupção, foi invadido por hackers nesta sexta, 20. No lugar do conteúdo original, foi publicado no endereço www.votoconsciente.org.br uma montagem que cita a candidata do PT à Presidência, Dilma Rousseff, e o ex-goleiro do Flamengo Bruno Fernandes Souza - suspeito no desaparecimento da ex-amante Eliza Samudio. Segundo a entidade, é a segunda vez que o site sofre um ataque em um espaço de 45 dias.



"É uma fanfarrice isso, uma piada", reagiu o cientista político Humberto Dantas, conselheiro da ONG. "Isso mostra o quanto as pessoas desvirtuam um movimento sério. Isso certamente é uma excelente mostra de como anda nosso espírito democrático."

A entidade não tem informações sobre quem teria sido responsável por invadir o site.

