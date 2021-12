Guilherme Menezes (PT) é reeleito em Vitória da Conquista

A primeira eleição levada para o segundo turno, em Vitória da Conquista (sudoeste da Bahia, a 518 km de Salvador), determinou a continuidade do governo petista na terceira maior cidade do Estado. Com 100% dos votos apurados, às 20h51 deste domingo, 28, Guilherme (PT) garantiu reeleição, apresentando 56,28% dos votos (um total de 91.072). O concorrente peemedebista, Herzem Gusmão, terminou o pleito com 43,72% (um total de 70.760).

Em relação ao resultado do primeiro turno, o pestista cresceu sete pontos percentuais, já que despontava com 49,12% (um total de 77.061 votos). O radialista Herzem Gusmão, de forma mais tímida, cresceu três pontos percentuais, já que no primeiro turno aparecia 40,24% (um total de 63.130 votos).

Dos mais de 215 mil eleitores, 46.109 se abstiveram no segundo turno do pleito (21,42% do total) . Além disso, 1,25% dos eleitores votaram em branco (um total de 2.122) e 3,09% anularam o voto (um total 5236).

Histórico - O PT governa Vitória da Conquista desde 1996, sendo dez anos com Guilherme Menezes e seis anos com o hoje deputado estadual José Raimundo. Guilherme disputou a reeleição com uma aliança de 12 partidos, tendo recebido no segundo turno os apoios dos candidatos derrotados Abel Rebouças (PDT) e Edigar Mão Branca (PV).

Sua eleição representa a manutenção da gestão petista no principal reduto do partido no Estado. Para isso, conta com as ações e programas implantados na cidade nos últimos 16 anos.

O candidato Herzem Gusmão disputou a prefeitura em uma chapa de cinco partidos, que inclui as três principais siglas de oposição ao governador: PMDB, PSDB e DEM. No segundo turno, recebeu o apoio de Elquisson Soares.

