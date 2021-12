Greenpeace pega pesado com presidenciáveis

O Greenpeace resolveu pegar pesado com os candidatos à presidência da República. Nesta terça-feira, 12, a ONG ambiental vai lançar uma série no YouTube intitulada "Camarim dos Candidatos". A ideia é usar o humor que a própria associação define como "politicamente incorreto" para quebrar o que considera "marasmo e mesmice dos discursos nos programas de TV".

Os candidatos foram caracterizados como bonecos e são definidos por trocadilhos com seus nomes. Assim, Dilma Rousseff virou "Dilma Ruchefa"; Aécio Neves será "Aécio das Neves" e Eduardo Campos virou "Eduardo dos Campos". Fora da corrida presidencial Lula não foi poupado e fará "participação especial" como "Lola".

Mas o pior ficou mesmo para Marina Silva, a única dos candidatos a vice que foi incluída na sátira do Greenpeace e que é ambientalista. O personagem que a representa se chama "Marina da Selva". E as pancadas em Marina prometem ser firmes.

O site não divulgou o conteúdo oficialmente, mas a colunista da Folha de S. Paulo, Mônica Bergamo, divulgou nesta segunda, 11, uma prévia do ataque a Marina. Segundo a colunista, o boneco associado a Marina vai cantar ao lado do que caracteriza Eduardo Campos: "Agora nós somos um/cabeça, tronco e bumbum/Pra camada de ozônio será apenas um pum".

Para Aécio Neves a crítica também segue pesada. O candidato é chamado de "mineirinho pegadô", para quem "o melhor agronegócio é mexer com álcool". O resto da associação mantém o tom forte: "De dia vou pro 'barzim", de noite vou pra balada/De dia abraço a família, de noite as namoradas/Happy hour com assessor, festa rave bacanal".

Dilma, pelo menos nessa prévia, foi a que recebeu uma crítica bem mais leve em comparação aos demais: "Já fui muito torturada, já levei muita porrada/Fui até da luta armada, agora quero ser amada". Só o finalzinho é que dá uma pequena espetada na presidente candidata à reeleição: "Meu popô tá bem quentinho e não quer esfriar não".

O mote da campanha não deixa dúvidas sobre a intenção de causar polêmica que é típica do Greenpeace. Confira o vídeo abaixo:

