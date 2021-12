Greenpace põe no ar sátira a candidatos

Como havia prometido, a representação brasileira do Greenpace publicou, nessa terça, 12, o programa online Camarim dos candidatos, via a plataforma YouTube.

No programa, os candidatos que lideram as pesquisas de intenção de voto para a Presidência da República - Dilma Rousseff, Aécio Neves e Eduardo Campos- são caracterizados como bonecos animados inspirados no teatro de marionetes e satirizados pela ONG ambiental conhecida pelas campanhas polêmicas para chamar a atenção sobre as questões que defende. Foi aberta uma exceção para a inclusão de Marina Silva, candidata a vice de Eduardo Campos, e Lula.

No programa, os candidatos são nomeados por trocadilhos: Dilma Ruchefa; Aécio das Neves e Eduardo dos Campos. Lula virou Lola e Marina Silva é Marina da Selva. Ambientalista, Marina e Campos, ao lado de Aécio Neves, receberam as críticas mais pesadas no primeiro programa.

Xote

Embalados por um xote, Marina da Selva e Eduardo dos Campos, aparecem abraçados em um "casamento eleitoral". Em um determinado momento da canção, Eduardo dos Campos entoa: "Não se apresse minha gata/com esse troço ambiental/uma vice-candidata cuida só do meu quintal /esquece as planta e as mata/ocê não é vegetal".

Já Aécio das Neves aparece segurando um copo com uísque e resume a campanha à participação em happy hour, rave e outras festas. A canção é ao ritmo de uma modinha de viola.Em um determinado momento, o personagem diz que se eleito vai fazer do Brasil "o país do Carnaval e do canavial".

Já Dilma Ruchefa ao som de um rap recebeu críticas bem mais leves. O mote é que ela está disposta a continuar "esquentando o popô", termo na gíria do ritimo para bumbum, na cadeira presidencial.

Nese primeiro episódio o personagem "Lola" aparece rapidamente no início do episódio empolgado em participar de um programa de TV quando é lembrado que se trata de uma ação na Internet.

Os apresentadores Mariola e Pitaco lembram que o programa não é chato "como os debates na TV" porque os candidatos "se abrem". O vídeo termina com o mote "Aumente a pressão sobre os candidatos". No site não há informação da periodicidade do programa.

Criação

A ficha técnica indica como autor da ideia original o roteirista e diretor de cinema e TV , Tadeu Jungle. Um dos seus trabalhos é o longa-metragem Amanhã Nunca Mais, com Lázaro Ramos, lançado em 2011. No filme, o ator vive um anestesista que passa por situações inusitadas após sair para buscar o bolo de aniversário da filha.

Ao lado de Jungle está o músico e roteirista Fernando Salem, que compôs canções para o programa Rá-Tim-Bum e dirigiu programas na TV como o Fanzine, da Cultura, e Fernando Gomes, artista plástico, ator e diretor que participou de programas infantis como Bambalalão, Castelo Rá-Tim-Bum, dentre outros. De 2010 a 2013, Gomes foi gerente de conteúdo infantil da TV Cultura.

Na apresentação escrita do programa, o Greenpace explica que ele tem o objetivo de provocar, por meio da sátira, e é a faceta divertida do seu "Projeto de Eleições" que inclui a plataforma "Pressione Verde", onde a agremiação apresenta suas propostas e estratégias contra mudanças climáticas e para favorecer a proteção de florestas e outros ecossistemas.

Confira o vídeo aqui:

