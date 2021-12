Governador Rui Costa registra candidatura de reeleição nesta segunda

A candidatura de reeleição do governador Rui Costa (PT) foi oficialmente homologada na manhã desta segunda-feira, 13, no Tribunal Regional Eleitoral (TRE-BA). Ao lado dos candidatos a vice-governador, João Leão (PP), e senador, Jaques Wagner (PT) e Angelo Coronel (PSD). O encontro foi marcado também pelo registro do Programa de Governo Participativo (PGP) para os próximos quatro anos da coligação ‘Mais Trabalho Por Toda a Bahia’.

O candidato revelou que serão sete semanas de ritmo intenso até a corrida eleitoral de 7 de outubro. A estimativa é visitar 115 municípios baianos até o final da campanha. "Na próxima sexta-feira vamos percorrer a região do Sisal e do Piemonte. Não dá para visitar todas as cidades da Bahia, mas nesse roteiro de ônibus tentaremos fazer seis cidades por dia em um ritmo muito intenso”, frisou.

Os recursos para financiamento de campanha serão bem menores. Segundo Rui, a quantia deste ano chega a um quarto da eleição passada. Porém, ele não enxerga que a diminuição seja um problema na campanha. “É uma campanha singular, nova”, avaliou o gestor.

Para um possível segundo mandato, Rui deseja continuar investindo em áreas essenciais a população, como a saúde, educação e segurança.

adblock ativo