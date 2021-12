Governador Rui Costa aposta em Lídice ou Alice

No bloco liderado pelo governador Rui Costa (PT), a corrida é contra o relógio, já que faltando quatro meses para as eleições ainda não há definição sobre candidatura a prefeito da capital. A sinalização tardia do PT em abrir mão do cabeça de chapa - uma forma de contornar o impacto negativo nas urnas com a maior crise enfrentada pelo partido - acabou sendo um complicador para se trabalhar um nome e assegurar a unidade em torno dele.

Rui Costa chegou a declarar, na sexta-feira, que a secretária de Políticas para as Mulheres, Olívia Santana (PCdoB), seria excelente candidata. E revelou: "Mas sinto não ter conseguido convencer as lideranças dessa possibilidade".

O governador apostava que uma candidatura de Olívia, por ser mulher e negra, atrairia os movimentos sociais com um discurso mais sintonizado com as demandas da periferia da cidade. Como essa alternativa não vingou, o nome forte da base para disputar a prefeitura será decidido entre a deputada federal Alice Portugal (PCdoB) e a senadora Lídice da Mata (PSB).

Ex-prefeita de Salvador, ex-deputada estadual e federal, Lídice desponta como a preferida de setores importantes do governo.

Um parlamentar petista lembrou que Lídice tem recall (memória de eleitores potenciais) e estaria mais preparada para um enfrentamento com o prefeito ACM Neto.

Questionada, a senadora, que preside o PSB na Bahia, disse que a candidatura ainda não está amarrada, que a questão sequer foi discutida no seu partido nem aprofundada com os parceiros do PT e do PCdoB.

Diz Lídice: "A eleição de Salvador é muito importante para o estado. Portanto, é preciso construir um projeto que tenha capacidade de unir e oferecer um programa de democratização para toda Bahia".

O presidente do PCdoB, deputado federal Daniel Almeida, adiantou, por sua vez, que o partido vai brigar pela cabeça da chapa. "A candidatura de Alice Portugal está posta", afirmou.

O deputado lembrou que o PCdoB apoiou o PT nas últimas cinco eleições para prefeito de Salvador. "Que ninguém venha cobrar falta de solidariedade, porque há demonstração de sobra de que o PCdoB sempre colocou o partido acima dos interesses individuais".

Presidente estadual do PT, Everaldo Anunciação acredita na disposição em se construir um consenso. "O PT tem uma posição definida de que não devemos nos pautar por três candidaturas neste campo". Ele espera por um acordo até o próximo final de semana.

