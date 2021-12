Governador Jaques Wagner lamenta morte de Eduardo Campos

Em Brasília, o governador Jaques Wagner ficou lamentou a morte do candidato à presidência Eduardo Campos em um acidente de avião nesta quarta-feira, 13. "Ele merece a mais elevada homenagem de todos os brasileiros. Eu, pessoalmente, perco um grande amigo. Construímos laços de profundo carinho, respeito e admiração. Em nosso último encontro, no enterro do escritor Ariano Suassuna, pude abraçá-lo. Em meu nome, em nome de minha esposa Fátima e de todas as baianas e baianos, a nossa homenagem a esse exemplo de ser humano e homem público", disse o governador.

No momento do acidente que vitimou Campos, Wagner estava em uma cerimônia onde também estava Ana Arraes, a mãe do candidato à presidência. O governador decretou luto oficial de três dias.

