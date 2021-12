Governador e Desembargadora definem segurança nas eleições

Para garantir a segurança dos eleitores no dia de votação, o governador Jaques Wagner se reuniu com a desembargadora Sara Brito para definir as ações do convênio firmado entre o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-BA) e a Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA). Realizado no gabinete do Governador na manhã desta segunda-feira, 17, o encontro definiu os acertos finais para efetivação de reforço policial nos locais onde ocorrem a votação, apuração, transmissão remota e totalização de resultados do pleito.

Durante a reunião, Jaques Wagner garantiu que o Estado promoverá, nos 417 municípios baianos, a cobertura de todas as etapas do pleito - tanto nos dias que antecedem as eleições, como no dia da votação (7 de outubro). O secretário de segurança do Estado, Maurício Teles, também participou no encontro.

