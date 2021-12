Gleisi Hoffmann escolhe o Nordeste para organizar campanha de Lula

O Nordeste foi escolhido pela senadora e presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, como região responsável pela organização e coordenação da campanha à Presidência da República do ex-presidente Lula.

Durante passagem pela capital baiana, na manhã desta sexta-feira, 13, Gleisi também afirmou que convidou o governador Rui Costa (PT) e o candidato ao Senado, Jaques Wagner, para ser os responsáveis pela campanha do correligionário no estado. Ela também reafirmou que não existe plano B: “Lula é o nosso candidato”.

Logo mais, às 19h, no Largo da Dinha, no Rio Vermelho, acontece um ato para reafirmar a candidatura do petista. A mobilização nacional acontece em diversos estados do País.

