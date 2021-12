Gilberto Gil apoia Pelegrino; Caetano Veloso, ACM Neto

Se Caetano Veloso declarou apoio a ACM Neto (DEM), Gilberto Gil fez o contraponto: já gravou e vai aparecer na propaganda eleitoral a partir deste domingo, 21, pedindo votos para Pelegrino (PT).

No comício de Dilma, Armandinho, o filho do pai do trio elétrico (Osmar, parceiro de Dodô), deu de presente à presidente uma guitarra branca. Foi a sequência da adesão do mundo artístico, iniciada semana passada com os forrozeiros.

Pelegrino faz esforços para segurar os votos que teve nos bairros populares e na classe média. O comício em Cajazeiras foi avaliado pelos petistas como 'positivo'. Ou melhor, como dizem os próprios: Dilma venceu Carminha. Na outra ponta, Waldir Pires (PT) e Edvaldo Brito (PTB) reúnem no Fiesta, terça, 23, notáveis de Salvador buscando apoio.

Já ACM Neto atira noutro flanco. Gostou tanto do debate da Band que já soltou um comercial conclamando o povo a assistir os outros três (nas tevês Aratu, Itapuã e Bahia).

Neto entra na última semana em vantagem nas pesquisas. Se algo mudar, será nos próximos sete dias, a contar deste domingo.

* Informações da coluna Tempo Presente. Leia mais na edição do jornal A TARDE

