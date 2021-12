GGB vai recorrer à Justiça contra Levy Fidelix

O presidente do Grupo Gay da Bahia (GGB), Marcelo Cerqueira, afirmou nesta terça-feira, 30 que a entidade entrará na Justiça com um processo contra o presidenciável Levy Fidelix (PRTB) após as declarações do candidato sobre relações homoafetivas.

Fidelix chegou a relacionar os gays com os pedófilos e disse que eles precisam de "ajuda psicológica", mas "bem longe daqui". Segundo Cerqueira, o GGB vai "pedir providências em relação ao discurso violento e preconceituoso, divulgado para milhões de brasileiros".

"É o caso de mandar aquele irresponsável para a cadeia. Isso não pode em um país democrático. Muitos LGBT's se sentiram mal após ouvir as declarações de estímulo ao ódio. Um discurso religioso, ortodoxo", afirmou o presidente do GGB.

"Criminoso"

No entanto, segundo Cerqueira, a ação da entidade só deverá ser feita após as eleições. "Não vamos fazer agora para não dar ibope a Fidelix por causa das eleições. Vamos deixar ele no ostracismo. Ele se traveste de discurso religioso para pregar o ódio contra os homossexuais. Ele é um criminoso".

Na última segunda-feira, a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e a candidata à presidência da República pelo PSOL, Luciana Genro, enviaram representações ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) pedindo que Fidelix seja punido por homofobia.

Contra a paz

A OAB destacou que as declarações do presidenciável no debate da Record, quando disse que é preciso "enfrentar" a minoria homossexual, que deve ser tratada "longe daqui", configuram crimes eleitorais e contra a paz pública. Depois de serem duramente criticados nas redes sociais por não terem condenado no debate as ofensas de Fidelix (PRTB) aos homossexuais, os presidenciáveis vieram a público ontem para condenar as declarações do adversário.

A reação foi imediata na web. No Facebook, apareceram memes de repúdio às falas do postulante ao Palácio do Planalto. A hashtag #LevyVocêÉNojento rapidamente figurou em primeiro lugar nos tópicos mais comentados do Brasil. E protestos foram convocados pela internet para esta semana no Rio, em São Paulo e em outras cidades.

adblock ativo