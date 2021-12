Geilson se mantém na disputa e descarta qualquer diálogo antes de possível segundo turno em Feira

Com 7% das intenções de voto para a prefeitura de Feira de Santana, conforme o último levantamento A TARDE/Potencial Pesquisa, o ex-deputado Carlos Geilson (Podemos) diz não contestar os números, mas afirma possuir "indicadores bem diferentes" aos apontados na pesquisa.

Geilson afirma também que a reação nas ruas "é muito diferente" e diz manter-se firme na disputa, embora reclame da falta de recursos do Fundo Partidário. "Nós não recebemos ainda verba do fundo, tenho conversado com o pessoal do partido", afirma.

O ex-deputado descarta abrir mão da disputa para apoiar algum outro postulante antes do primeiro turno. "Eu não penso em aliança no primeiro turno com ninguém. Se passarmos para o segundo turno, estaremos abertos a receber apoios. E se for o caso de não passar, vamos analisar o melhor caminho. Agora, nem ligação eu atendo", diz.

A um mês da eleição, a disputa em Feira de Santana caminha para um segundo turno entre o atual prefeito Colbert Martins (MDB) e o deputado federal Zé Neto (PT), segundo a pesquisa.

