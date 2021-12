Geddel sai da Caixa e apoia Neto, diz Raupp

O PMDB deve apoiar o candidato do DEM à Prefeitura de Salvador, ACM Neto, na disputa em segundo turno com o petista Nelson Pelegrino, contrariando a aliança nacional do partido. Esse acordo com a oposição ao governo federal, segundo informou, ontem, o presidente nacional do PMDB, senador Valdir Raupp (RO), vai resultar na saída do ex-ministro Geddel Vieira Lima da vice-presidência de pessoa jurídica da Caixa Econômica Federal.

Principal liderança do PMDB na Bahia, o ex-ministro negou, em declaração ao site Bahia Notícias, ontem à noite, a informação que foi publicada pela Agência Estado, Agência Globo e IG. "Eu não anunciei apoio a Neto. Isso é ti-ti-ti", disse Geddel, que revelou ter conversado com Raupp e o senador negou entrevista com tal teor.

Na tentativa de impedir o apoio do PMDB baiano à candidatura de ACM Neto, o governador da Bahia, o petista Jaques Wagner, telefonou para o vice-presidente da República, Michel Temer (PMDB), na última segunda-feira. Wagner também pediu a mediação da presidente Dilma Rousseff e do ex-presidente Luiz Ignácio Lula da Silva.

Mas Raupp afirmou que o partido respeita as decisões locais da legenda. "Há uma tendência muito forte de fechamento com ACM Neto pela decisão local. Se fosse por uma decisão nacional seria o contrário", afirmou Raupp, que disse ter conversado com Geddel e com o deputado federal Lúcio Vieira Lima (PMDB), presidente estadual da legenda na Bahia.

O deputado, no entanto, afirma que "jamais" conversou sobre Salvador com o senador Valdir Raupp, e disse que o partido ainda não decidiu quem apoiará no segundo turno, se ACM Neto ou Nelson Pelegrino.

No suposto acordo, o apoio do PMDB a ACM Neto está relacionado ao compromisso do DEM em apoiar o grupo de Geddel na disputa pelo governo do Estado em 2014. No plano estadual, o ex-ministro é adversário do governador Jaques Wagner.

Em conversa com Raupp, segundo disse o senador, Geddel antecipou que deixará o cargo na Caixa, uma das cotas do partido no governo federal, se apoiar ACM Neto contra o PT em Salvador. "Ele (Geddel) vai fazer isso automaticamente. Ele comentou isso comigo", afirmou Raupp.

A presidente Dilma Rousseff vai participar da campanha de Nelson Pelegrino no segundo turno. No domingo, ACM Neto chegou na frente, com 40,17% dos votos válidos, e Pelegrino, com 39,73%. O candidato do PMDB, Mário Kertész , obteve 9,4% .

Contatos em Brasília - A TARDE tentou falar com o deputado federal Nelson Pelegrino, ontem à noite, assim que a notícia foi divulgada pelas agências, mas não conseguiu. Mais cedo, em conversa com a reportagem, o deputado informou que esteve reunido com Mário Kertész e que estava embarcando para Brasília, para tratar da adesão do PMDB à sua candidatura. Pelegrino, contudo, não revelou com quem conversaria.

"Vou fazer contatos em Brasília, mas volto ainda hoje", disse ele, informando que, mais cedo, havia conversado com o presidente do PMDB, Lúcio Vieira Lima, e com o deputado federal Márcio Marinho (PRB), que perdeu a eleição mas, por ser da base de Wagner e Dilma, tende a apoiar o petista.

Mário Kertész e ACM Neto não foram localizados, ontem à noite. Indagado, o presidente do DEM na Bahia, José Carlos Aleluia, disse que não sabia de nada. "Estamos aguardando Geddel anunciar".

