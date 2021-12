Geddel sai a campo e elogia até tucanos para bicar Wagner

Ex-ministro da Integração Nacional e atual vice-presidente da Caixa Econômica Federal, o peemedebista Geddel Vieira Lima adotou fórmula incomum para cacifar seu nome para o governo do estado em 2014: elogiar, na propaganda do PMDB que está sendo veiculada nas tevês e rádios da Bahia, as gestões dos governadores Eduardo Campos (PSB), de Pernambuco, e dos tucanos Beto Richa (Paraná) e Antonio Anastasia (Minas Gerais), para atacar a administração de Jaques Wagner (PT) na Bahia.

O fato inusitado é que Richa, Anastasia e, provavelmente Campos, estarão, em 2014, em palanques adversários da presidente Dilma Rousseff , que tem no PMDB de Geddel um dos partidos “aliados”.

Ao comparar os resultados dos governos do PSB e do PSDB nas áreas da saúde, segurança, educação e economia, com os do governo Wagner, Geddel tenta persuadir o eleitor: “"Um trabalho competente faz toda a diferença no seu dia a dia. Pense nisso"”, diz ele ao final de cada inserção de 30 segundos.

Geddel não vê contradição nas inserções. “"O partido na Bahia poderá ou não acompanhar o PMDB nacional. Vamos adotar a posição (apoiar o candidato a presidente) que for mais conveniente à política da Bahia e aos interesses do País"”, avisa ele, que também responde pela primeira secretaria nacional do PMDB.

Fatos

Segundo melhor colocado nas pesquisas de intenção de voto ao governo até aqui realizadas, Geddel diz que não está inventando os números desfavoráveis ao governo Wagner.Sobre a segurança, diz ele: “"Os índices mostram o crescimento da violência na Bahia. Isso é fato”". Já em relação à economia, afirma: “"a Bahia vem perdendo indústrias e deixando de gerar empregos, enquanto outros estados, a exemplo de Pernambuco, prosperam. Também é fato”. “Os postos de saúde e hospitais estão despreparados para dar o básico. É fato"”, conclui o pré-candidato, que se coloca como uma das opções da oposição ao governo, ao lado de nomes como o do ex-governador Paulo Souto (DEM) e do ex-prefeito de Mata de São João, João Gualberto (PSDB).

Geddel diz que vem conversando com o DEM, PSDB, PPS, PTN e PTC e torce para que o nome de consenso da oposição seja definido até o final do ano, no máximo. “As condições são favoráveis ao projeto da oposição na Bahia”, acredita ele. "O PT já deu a sua contribuição ", completa.

Crise

O líder do PMDB também se reportou à atual crise financeira enfrentado pelo governo petista, que anunciou um contingenciamento de R$ 315 milhões, corte de 10% nos cargos comissionados e substituição do secretário da Fazenda, faltando um ano e meio para fim da atual gestão. “"Os problemas da Bahia não estão sendo conduzidos com a competência necessária"”, diz Geddel.

"“Veja que o estado quebrou, a ponto de um auxiliar do governador Wagner (o presidente da Companhia Baiana de Pesquisa Mineral, Alexandre Brust), para não enfrentar problemas futuros, ter de informar ao Tribunal de Contas (TCE) que o Tesouro estadual não tem liberado as cotas de empenho, nem os recursos necessário para as atividades de prospecção e pesquisa da companhia”", lembra ele.

